Керр: игра «Голден Стэйт» на сегодня недостаточна точна и слаженна

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал победу над «Торонто Рэпторс». Игра в Окленде завершилась со счётом 117:112.

«Дело всегда в двух составляющих — физической готовности и ментальности, правильном отношении. Так вот отношения нам пока и не хватает, и это проявляется по-разному.

Наша игра просто недостаточно точна и слаженна. Мы играем определённую комбинацию, и вдруг один парень не занимает нужной позиции. Поэтому мы пока играем не так мощно", — приводит слова Керра ESPN.