Дончич — MVP третьего тура Евролиги

Атакующий защитник мадридского «Реала» Лука Дончич признан самым ценным игроком третьего тура регулярного чемпионата Евролиги. Эту награду словенец получил за блестящий матч с «Миланом», в котором испанский коллектив победил со счётом 100:90.

Дончич в этом поединке набрал 27 очков, собрал 8 подборов, совершил 5 передач и 3 перехвата. Также словенец заставил сфолить на себе соперников 10 раз. Его рейтинг эффективности составил "+41".

Другим претендентом на звание MVP третьего тура был защитник ЦСКА Серхио Родригес, набрвший в матче с «Панатинаикосом» 25 очков и отдавший 9 ассистов.

Видео с выступлением Дончича в третьем туре Евролиги можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.