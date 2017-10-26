Дрю Гордон получил перелом пальца руки

Форвард «Зенита» Дрю Гордон получил повреждение в гостевом матче группового этапа Еврокубка с АСВЕЛ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.



В одном из эпизодов встречи Гордон упал, а соперник наступил ему на руку, в результате чего 27-летний американский баскетболист получил перелом. В течение двух недель ему будет необходима фиксация пальца.



Матч АСВЕЛ — «Зенит» состоялся в среду, 25 октября, и завершился победой хозяев со счётом 88:85. В этом поединке Дрю оформил дабл-дабл из 20 очков и 18 подборов.