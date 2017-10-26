Энтони: «Оклахома» одержала победу над «Индианой» для Джорджа

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони прокомментировал победу команды над «Индианой Пэйсерс», которая была добыта минувшей ночью. По словам баскетболиста, этот успех команда добыла в первую очередь для партнёра по команде Пола Джорджа, который в прошлом защищал цвета команды из Индианаполиса.

«Отличная победа. Рад, что мы добыли её для Пола Джорджа, даже несмотря на то что из-за перебора фолов он вынужден был преждевременно покинуть игру», — приводит слова Энтони The Score.

В матче с «Индианой» Пол Джордж набрал 10 очков и получил 6 фолов за чуть более чем 19 минут.