28 очков Дончича принесли победу «Реалу» над «Жальгирисом»

Мадридский «Реал» одержал разгромную выездную победу над каунасским «Жальгирисом» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Равная борьба на паркете была только в первой четверти, в которой гости сумели победить с разницей в 2 очка. В дальнейшем преимущество «Реала» продолжало расти. Мадридцы записали себе в актив каждую четверть, оформив итоговую победу со счётом 87:66.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Лука Дончич, набравший 28 очков, собравший 9 подборов и отдавший 4 ассиста. У «Жальгириса» 20 очков на счету Кевина Пангоса.