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28 очков Томаса не спасли «Маккаби» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

26 октября 2017, четверг. 21:59 Баскетбол

«Црвена Звезда» добыла волевую домашнюю победу над «Маккаби» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Первая половина встречи осталась за командой из Израиля — гости победили со счётом 49:39. Однако после большого перерыва белградцы сумели прибавить и переломить ход поединка. Уже в третьей четверти они смогли выйти вперёд, а в завершающем игровом отрезке дожали соперника, оформив победу со счётом 87:84.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маккаби» Дешон Томас, набравший 28 очков. У «Црвены Звезды» 22 очка в активе Тэйлора Рочести.

Евролига. 4-й тур
26 октября 2017, четверг. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
87 : 84 (19:24, 20:25, 23:12, 25:23)
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Рочести - 22, Фелдейн - 19, Бьелица - 16, Добрич - 8, Антич - 7, Лессор - 6, Радичевич - 3, Лазаревич - 3, Йованович - 2, Лазич - 1, Давидовац, Янкович
Маккаби Т-А: Томас - 28, Джексон - 14, Болден - 11, Ролл - 11, Тайус - 6, Коул - 4, Кейн - 4, Параховский - 4, ДиБартоломео - 2, Зусман, Коэн, Сегев
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Маккаби БК Црвена Звезда
Новости. Баскетбол
26 октября 2017, четверг
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