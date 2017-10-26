28 очков Томаса не спасли «Маккаби» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»

«Црвена Звезда» добыла волевую домашнюю победу над «Маккаби» в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Первая половина встречи осталась за командой из Израиля — гости победили со счётом 49:39. Однако после большого перерыва белградцы сумели прибавить и переломить ход поединка. Уже в третьей четверти они смогли выйти вперёд, а в завершающем игровом отрезке дожали соперника, оформив победу со счётом 87:84.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маккаби» Дешон Томас, набравший 28 очков. У «Црвены Звезды» 22 очка в активе Тэйлора Рочести.