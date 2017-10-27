«Чикаго» одержал первую победу в сезоне, одержав успех в матче с «Атлантой»

Баскетболисты «Чикаго Буллз» добились первой победы в текущем сезоне, справившись с соперниками из «Атланты Хоукс» на домашнем паркете. Игра завершилась со счётом 91:86.



Главным творцом успеха «быков» стал оформивший дабл-дабл финский форвард Лаури Маркканен (14 очков и 12 подборов). Центровой Робин Лопес набрал 16 очков.



В составе «Атланты» отметим результативную игру итальянца Марко Белинелли, записавшего на свой счёт 23 очка, а американец Майк Мускала отметился дабл-даблом (14 очков и 10 подборов).