Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне, одержав успех в матче с «Атлантой»

27 октября 2017, пятница. 07:18 Баскетбол

Баскетболисты «Чикаго Буллз» добились первой победы в текущем сезоне, справившись с соперниками из «Атланты Хоукс» на домашнем паркете. Игра завершилась со счётом 91:86.

Главным творцом успеха «быков» стал оформивший дабл-дабл финский форвард Лаури Маркканен (14 очков и 12 подборов). Центровой Робин Лопес набрал 16 очков.

В составе «Атланты» отметим результативную игру итальянца Марко Белинелли, записавшего на свой счёт 23 очка, а американец Майк Мускала отметился дабл-даблом (14 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
91 : 86 (18:20, 19:19, 28:20, 26:27)
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лопес - 16, Нваба - 15, Маркканен - 14, Холидей - 13, Грант - 11, Валентайн - 11, Пондекстер - 7, Фелисио - 2, Фелдер - 2, Миротич, Данн, Арчидиаконоу, Портис, Лавин, Блэкени, Ципсер, Пэйн
Атланта Хоукс: Белинелли - 23, Бэйзмор - 16, Мускала - 14, Коллинс - 13, Дилэйни - 6, Айзея - 5, Дедмон - 4, Принс - 3, Магетти - 2, Бэббит, Бембри, Ильясова, Дорси, Шрёдер, Пламли, Бруссино
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Чикаго Буллз Лаури Маркканен Марко Белинелли
Новости. Баскетбол
27 октября 2017, пятница
07:18 «Чикаго» одержал первую победу в сезоне, одержав успех в матче с «Атлантой»
07:03 «Мемфис» одержал победу над «Далласом», «Бостон» выиграл у «Милуоки»
01:10 Джеймс Андерсон: опыт «Олимпиакоса» сыграл свою роль
00:24 Итудис: игроки «Анадолу Эфес» очень сильны индивидуально
00:08 19 очков Теодора помогли «Милану» справиться с «Барселоной»
26 октября 2017, четверг
23:49 Барцокас: разговоры, что «Химки» — фавориты Евролиги, для недалёких
23:05 «Химки» проиграли «Олимпиакосу» — «-17», Швед набрал 23 очка
21:59 28 очков Томаса не спасли «Маккаби» от поражения в матче с «Црвеной Звездой»
21:50 28 очков Дончича принесли победу «Реалу» над «Жальгирисом»
21:41 Энтони: «Оклахома» одержала победу над «Индианой» для Джорджа
20:55 Т. Букер подслушал установку «Кливленда» во время тайм-аута
20:34 Аникеевой разрешалось покидать квартиру под домашним арестом
19:33 Дрю Гордон получил перелом пальца руки
19:32 Родионов: меня два года назад «заказали» и хотели убить на глазах болельщиков
18:32 Рудеж подписал контракт с «Валенсией» на три месяца
17:50 Папаниколау: «Химки» — команда самого высокого класса
16:11 Игроки «Басконии» пытаются отговорить Приджиони от отставки
15:15 Баззер-битер Вихрова — лучший момент третьего тура Еврокубка
14:43 Джеймс: игроков «Бруклина» ничто не сковывает и не ограничивает
14:30 Дончич — MVP третьего тура Евролиги
14:27 Керр: игра «Голден Стэйт» на сегодня недостаточна точна и слаженна
14:14 Стивен Карри: в игре Денниса Смита есть один аспект, который очень недооценивают
13:54 Порзингис: рано или поздно «Нью-Йорк» победит, мы же не можем проиграть всем
13:23 Данки Робинсона и Веселы в лучших моментах третьего тура Евролиги
13:06 Брукс: уверен, что семья Боллов часто смеётся над выходками отца
13:03 Эмбиид: я не стеклянный, не надо переживать из-за каждого моего падения
12:29 Макдоно: Бледсо прислушался к плохим советам не тех людей
11:45 Люк Уолтон: даже промахиваясь, Лонзо Болл положительно влияет на игру «Лейкерс»
11:26 Корвер: на игру «Кливленда» влияет то, что Джеймс пропустил почти всю подготовку
11:02 Стерн: марихуану нужно исключить из списка запрещённых в НБА препаратов
10:39 Дрэймонд Грин: «Голден Стэйт» ужасно сыграл в защите против «Торонто»
10:38 Джордж: моим командам нечасто удавалось побеждать, когда у меня не идёт игра
10:21 Лю: с такой игрой «Кливленда» начнут ценить наш выбор на драфте, а не «Бруклина»
09:59 Дюрант: даже четырёхлетние зрители видели, что мы не ставим спину под щитами
09:53 Джон Уолл: Лонзо Болл не из болтунов, за него говорит его игра
09:31 Леброн Джеймс: я установил рекорд «Кливленда»? Это моё величайшее достижение
09:25 Леброн Джеймс установил рекорд «Кливленда», сыграв за команду 772-й матч
08:30 «Лейкерс» прервали трёхматчевую серию побед «Вашингтона» в овертайме
08:07 Уэстбрук записал на свой счёт 81-й трипл-дабл в карьере
08:01 «Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», на счету Карри 30 очков
07:26 Дабл-дабл украинца Леня помог «Финиксу» одержать победу над «Ютой»
07:05 Леброн Джеймс оформил 56-й трипл-дабл в карьере
06:34 «Даллас» одержал первую победу в сезоне, выиграв у «Мемфиса»
06:17 Мозгов завершил матч без набранных очков впервые с 3 февраля
05:36 Уэстбрук оформил трипл-дабл за «Оклахому», «Сан-Антонио» выиграл в Майами
Все новости RSS
Партнерский контент