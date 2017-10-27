41 очко и 23 подбора Казинса принесли «Нью-Орлеану» победу в Сакраменто

Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» вышли победителями из домашнего противостояния с «Сакраменто Кингз», выиграв матч регулярного чемпионата НБА со счётом 114:106.



Проиграв первую четверть с разницей в 13 очков, «Нью-Орлеан» нашёл в себе силы переломить ход матча и в третьей четверти выдал игровой отрезок с результатом 24:4. Отличный матч удался форварду Демаркусу Казинсу, который записал на свой счёт 41 очко, 23 подбора и 6 передач. Отметим, что ещё один лидер «пеликанов» Энтони Дэвис пропустил игру из-за повреждения.



«Сакраменто» потерпел третье поражение кряду, «Нью-Орлеан» добился второй победы в сезоне.

Видеоматериал, посвящённый переломному отрезку встречи, доступен для просмотра в официальном «твиттере» НБА.