Миротич согласен на обмен из «Чикаго»

Форвард «Чикаго Буллз» Никола Миротич готов отказаться от положенного по действующему контракту права вето на свой обмен, сообщает Chicago Tribune. Однако, поскольку игрок подписал договор в качестве свободного агента в минувшее межсезонье, он может сменить команду не ранее середины января.

В настоящее время Миротич восстанавливается после сотрясения мозга и перелома челюсти, полученных в драке с партнёром по команде мощным форвардом Бобби Портисом на тренировке. Он пропустит от четырёх до шести недель и после возвращения должен будет играть в защитной маске.