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Миротич согласен на обмен из «Чикаго»

27 октября 2017, пятница. 10:37 Баскетбол

Форвард «Чикаго Буллз» Никола Миротич готов отказаться от положенного по действующему контракту права вето на свой обмен, сообщает Chicago Tribune. Однако, поскольку игрок подписал договор в качестве свободного агента в минувшее межсезонье, он может сменить команду не ранее середины января.
В настоящее время Миротич восстанавливается после сотрясения мозга и перелома челюсти, полученных в драке с партнёром по команде мощным форвардом Бобби Портисом на тренировке. Он пропустит от четырёх до шести недель и после возвращения должен будет играть в защитной маске.

Источник: Chicago Tribune Сообщить об ошибке
Теги
Чикаго Буллз Никола Миротич
Новости. Баскетбол
27 октября 2017, пятница
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