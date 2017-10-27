«Милуоки» отказался обменять Брогдона на Бледсо

«Финикс Санс» провёл с «Милуоки Бакс» переговоры об обмене разыгрывающего Эрика Бледсо, сообщает Woelfel Pressbox. Взамен «Финикс» хотел получить защитника Малкольма Брогдона, а также центрового Джона Хенсона или форварда Мирзу Телетовича. Однако «Милуоки» отказался включать в сделку Брогдона, предлагая заменить его на разыгрывающего Мэттью Деллаведову.

«Санс» активно ищут варианты обмены Бледсо, после того как он публично заявил о нежелании играть за команду. Заинтересованность в услугах защитника также выражал «Денвер Наггетс».