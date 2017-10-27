«Брозе Бамберг» подписал контракт с Дореллом Райтом

Немецкий клуб «Брозе Бамберг» заключил контракт с экс-чемпионом НБА Дореллом Райтом. О подписании соглашения с игроком сообщается в официальном «твиттере» команды. В «Бамберг» Райт перешёл из боснийского клуба «Игокеа», где его средние показатели после трёх первых матчей сезона в адриатической лиге составляли 24,3 очка и 3,3 подбора.



Ранее сообщалось, что интерес к Райту проявляет белградский клуб «Црвена Звезда».

В НБА Райт выступал за такие команды, как «Майами», «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Портленд».