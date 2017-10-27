49% акций «Бруклина» продадут за $ 2,3 млрд, Прохоров останется владельцем клуба

49% акций «Бруклин Нетс» будут проданы китайскому бизнесмену Джозефу Цаю за $ 2,3 млрд, информирует инсайдер ESPN Зак Лоу. Соглашение включает в себя возможность приобретения контрольного пакета акций организации через нескольких лет.

Цай является исполнительным вице-председателем и соучредителем китайской электронной компании Alibaba. Цай имеет возможность приобрести контрольный пакет акций в будущем. При этом в сделку не включена домашняя арена «Бруклина» «Барклайс Центр».



Российский бизнесмен Михаил Прохоров останется основным и действующим владельцем «Бруклин Нетс» еще на четыре года. Предположительно, он продаст свою контрольную долю при запуске опциона Цая.

53-летний Цай не будет контролировать какие-либо баскетбольные или бизнес-операции, которые останутся под руководством Прохорова до тех пор, пока он не продаст свой контрольный пакет акций. Клуб «Бруклин Нетс» российский миллиардер приобрёл в 2010 году.