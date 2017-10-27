«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Д. Кулагиным

Руководство краснодарского «Локомотива-Кубань» объявило о подписании контракта с защитником сборной России по баскетболу Дмитрием Кулагиным. Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Дмитрий Кулагин выступал за ЦСКА и принял участие в 26 поединках чемпионата. В них он набирал 7,9 очка, совершал 1,8 подбора и раздавал 2,5 передачи в среднем.

На прошедшем Евробаскете Дмитрий принял участие в 9 встречах. В среднем за 18 игровых минут он набирал 5,8 очка и совершал 2,2 передачи.

«Я рад быть здесь. Я, наконец, обрёл свой новый дом. Мне нравится в Краснодаре, и я надеюсь, что Краснодар также тепло примет меня. В любом случае я сделаю всё возможное для того, чтобы показать тот баскетбол, который от меня ждут. Давайте все вместе сделаем этот год незабываемым», — рассказал Кулагин.