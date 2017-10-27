Кидд: «Бостон» насытил трёхсекундную зону и максимально осложнил игру Адетокунбо

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд прокомментировал поражение от «Бостон Селтикс» (89:96) и похвалил оформившего дабл-дабл форварда «Бакс» Янниса Адетокунбо (28 очков и 10 подборов).

«Соперник насытил трёхсекундную зону и максимально осложнил игру Яннису. Он всё равно провёл классный матч: много забивал и часто находил передачами товарищей по команде. Он делал то, что должен был делать.

Также хочу отметить центрового «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда, у него отличная работа ног, что он сегодня и продемонстрировал", — цитирует Кидда ESPN.