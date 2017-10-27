Стивенс: про игру в защите Хорфорда говорят не всегда, но он в полном порядке

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс похвалил центрового Эла Хорфорда после победы в матче «Милуоки Бакс» — 96:89.

«Говоря о лучших игроках лиги по защите, мы слышим много разных имён, но Хорфорда упоминают не всегда, хотя с защитой у него всё в порядке. Я думаю, он доказал, что находится в полном порядке, сделав сегодня большой вклад в победу.

Кроме того в прошлых матчах он отлично сдерживал Симмонса и Порзингиса, хотя об этом говорили не так много", — цитирует Стивенса ESPN.

Хорфорд отметился 27 очками, 9 подборами и 4 передачами за 34 минуты на площадке, реализовав 11 бросков из 14 с игры.