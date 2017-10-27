Серхио Родригес: в ЦСКА меня окружают прекрасные партнёры

Защитник ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал победу команды над «Анадолу Эфес» (98:80) в гостевом матче Евролиги.



«Мы провели отличный матч. Несмотря на плотный график, сразу активно начали. В первой четверти были проблемы в защите, но затем стали играть чётче. В итоге ЦСКА одержал победу там, где это сделать не так просто. Да, „Анадолу Эфес“ проиграл все три стартовых матча, но мы знали, что игра будет очень тяжёлой.



Мне очень комфортно в ЦСКА, меня окружают прекрасные мастеровитые партнёры, командная химия налажена. У нас крупная, мощная команда, и я стараюсь приносить ей максимальную пользу. Мы вместе всего пять недель и знаем, насколько важна сплочённость, стараемся лучше чувствовать друг друга с каждым матчем, с каждой тренировкой. ЦСКА проиграл в Мадриде, но мы знали, что впереди ещё длинный путь и что команда по-прежнему может рассчитывать на достижение поставленных целей по итогам сезона», — сказал Родригес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Комарову.