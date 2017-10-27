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Итудис: ЦСКА на правильном пути

27 октября 2017, пятница. 22:25 Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Анадолу Эфес» (98:80) в гостевом матче Евролиги.

«Прежде всего поздравляю команду с победой. Для нас это второй успех за три дня. Вновь заставляем совершать соперника много потерь благодаря активному прессингу. Это то, над чем мы работаем. ЦСКА на правильном пути. Мы заставили эту талантливую команду совершить 18 потерь. ЦСКА хорошо выглядел в атаке, набрал много очков. За исключением первой четверти, мы были хороши в обороне. Мы в начале пути и довольны тем, как команда прибавляет, как налаживаются связи. Мы стремимся стать настоящей командой. Командная химия — это очень важно», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анадолу Эфес ПБК ЦСКА Димитрис Итудис
Новости. Баскетбол
27 октября 2017, пятница
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