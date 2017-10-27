Де Коло: ЦСКА должен стремиться не снижать планку и лишь улучшать игру

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу команды над «Анадолу Эфес» (98:80) в гостевом матче Евролиги.



«ЦСКА всегда должен работать над тем, чтобы заставлять соперника совершать потери. Сегодня нам удавалось хорошо передвигать мяч и мы сохраняли концентрацию. Прекрасная работа. Это только начало, и впереди долгий и тяжёлый сезон, поэтому нам не нужно ни на кого отвлекаться. Мы должны продолжать работать, не снижать планку, заданную в двух последних матчах, и лишь улучшать игру. У нас команда, в которой каждый из 12 баскетболистов может выходить на площадку. Важно сохранять свежесть игроков по ходу сезона», — приводит слова де Коло пресс-служба Евролиги.