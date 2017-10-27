«Валенсия» разгромила «Уникаху» — «+38», Грин набрал 19 очков

«Валенсия» одержала домашнюю победу в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, разгромив «Уникаху».

Уже в первой четверти левантийцы сделали серьёзную заявку на успех, победив в ней со счётом 31:11. Во второй десятиминутке доминирование хозяев продолжилось. На большой перерыв команды ушли при счёте 57:25 в пользу хозяев.

Во второй половине игра на паркете выравнялась. Несмотря на это, «Валенсия» привезла гостям ещё 6 очков разницы, оформив итоговую победу со счётом 91:53.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Грин, набравший 19 очков. У «Уникахи» 15 очков в активе Адама Ващински.