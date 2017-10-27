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«Валенсия» разгромила «Уникаху» — «+38», Грин набрал 19 очков

27 октября 2017, пятница. 23:58 Баскетбол

«Валенсия» одержала домашнюю победу в матче четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, разгромив «Уникаху».

Уже в первой четверти левантийцы сделали серьёзную заявку на успех, победив в ней со счётом 31:11. Во второй десятиминутке доминирование хозяев продолжилось. На большой перерыв команды ушли при счёте 57:25 в пользу хозяев.

Во второй половине игра на паркете выравнялась. Несмотря на это, «Валенсия» привезла гостям ещё 6 очков разницы, оформив итоговую победу со счётом 91:53.

Самым результативным в составе победителей стал Эрик Грин, набравший 19 очков. У «Уникахи» 15 очков в активе Адама Ващински.

Евролига. 4-й тур
27 октября 2017, пятница. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
91 : 53 (31:11, 26:14, 16:17, 18:11)
Уникаха
Малага, Испания
Валенсия: Грин - 19, Абальде - 18, Мартинес - 14, Дублевич - 11, Томас - 9, Пляйсс - 5, Доорненкамп - 5, Пуэрто - 4, ван Россом - 4, Хлинасон - 2, Вивес
Уникаха: Вачински - 15, Маккаллум - 8, Салин - 6, Диес - 6, Суарес - 4, Мюсли - 4, Брукс - 4, Шермадини - 2, Окоу - 2, Милосавлевич - 2, Диас, Солуад
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Валенсия Уникаха
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
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