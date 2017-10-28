Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дабл-даблы Газоля и Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в Орландо

28 октября 2017, суббота. 04:22 Баскетбол

Баскетболисты «Орландо Мэджик» нанесли разгромное поражение гостям из «Сан-Антонио Спёрс», игра регулярного чемпионата НБА завершилась со счётом 114:87.

«Волшебные» выиграли первую половину матча с разницей в 27 очков и в конечном итоге без видимых усилий добились победы. Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «Орландо» Эван Фурнье, набравший 25 очков. В составе «Спёрс» отметим дабл-даблы Ламаркуса Олдриджа (24 очка и 11 подборов) и Пау Газоля (12 очков и 11 подборов).

Таким образом, «Сан-Антонио» потерпел первое поражение в сезоне, «Орландо» продлил победную серию до трёх матчей.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
114 : 87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик:
Сан-Антонио Спёрс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Орландо Мэджик Сан-Антонио Спёрс Ламаркус Олдридж Пау Газоль
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
04:28 Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» победить «Шарлотт» в гостях
04:22 Дабл-даблы Газоля и Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в Орландо
01:59 Хантер: каждый из баскетболистов ЦСКА провёл хорошую игру, это было здорово
00:55 Ж. Обрадович: судьи не отреагировали на три фола «Панатинаикоса» в концовке
00:29 Евролига представила видеообзор матча «Анадолу Эфес» — ЦСКА
27 октября 2017, пятница
23:58 «Валенсия» разгромила «Уникаху» — «+38», Грин набрал 19 очков
23:27 24 очка Паппаса помогли «Панатинаикосу» победить «Фенербахче»
23:20 17 очков Грэйнджера не спасли «Басконию» от поражения в матче с «Бамбергом»
22:49 Тренер «Анадолу Эфес»: не могли остановить атаку ЦСКА
22:45 Де Коло: ЦСКА должен стремиться не снижать планку и лишь улучшать игру
22:35 Ватутин — о необычной форме ЦСКА: уже думаем о стиле на следующий матч
22:25 Итудис: ЦСКА на правильном пути
22:00 Серхио Родригес: в ЦСКА меня окружают прекрасные партнёры
21:52 Пау Газоль: мне придётся защищаться, если я хочу остаться в стартовой пятёрке
21:29 20 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Анадолу Эфес»
20:17 «Финикс» попытается включить Чендлера в сделку с обменом Бледсо
19:49 Роуз: я счастлив в «Кливленде»
19:30 Ирвинг: Хорфорд облегчает жизнь остальным игрокам «Бостона»
19:17 Гриффин объяснил, почему решил остаться в «Клипперс» после ухода Криса Пола
18:49 Кидд: «Бостон» насытил трёхсекундную зону и максимально осложнил игру Адетокунбо
18:47 Ведищев: Д. Кулагин — один из самых талантливых российских игроков
18:10 Попович: «Сан-Антонио» повезло выиграть у «Майами», мы слишком много ошибались
17:24 «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Д. Кулагиным
17:24 Энтони: мы с Полом Джорджем пришли в «Оклахому» ради Уэстбрука
17:05 Джинобили: Гэй очень полезен, когда атака заходит в тупик и ничего не получается
16:51 Фридзон: в этом году «Эфес» собрал хорошую команду
16:04 Стивенс: про игру в защите Хорфорда говорят не всегда, но он в полном порядке
15:16 49% акций «Бруклина» продадут за $ 2,3 млрд, Прохоров останется владельцем клуба
15:08 Лавар Болл: если кто-то захочет разобраться с Лонзо, его команда проиграет
14:55 Джабари Паркер: судьба пытается научить меня, что всё можно потерять в один миг
13:28 «Брозе Бамберг» подписал контракт с Дореллом Райтом
13:19 Виртуозный дриблинг Ирвинга – в топ-10 дня в НБА
13:03 Леброн Джеймс: проблемы Дуэйна Уэйда – в адаптации, Джей Ар Смита – в психологии
12:49 Миротич поставил «Чикаго» ультиматум, требуя выбрать между ним и Портисом
12:26 Новым главным тренером «Басконии» назначен Педро Мартинес
12:00 Роуз: в «Кливленде», в отличие от «Нью-Йорка», могу делать в нападении что хочу
11:52 «Милуоки» отказался обменять Брогдона на Бледсо
11:33 Маркканен: не боюсь брать на себя ответственность в критические моменты
10:37 Миротич согласен на обмен из «Чикаго»
10:33 Ирвинг: беру назад критику паркета «Милуоки», не ждал, что она вызовет такой шум
10:19 Смарт: вынудил опустить голову болельщика «Милуоки», назвавшего меня неудачником
10:06 Болельщики «Сакраменто» встретили Казинса стоячей овацией
09:44 Трёхочковый баззер-битер Гриффина принёс «Клипперс» победу над «Портлендом»
09:34 Адетокунбо – первый в НБА со средними показателями «35+10+5» в 5 стартовых играх
09:25 Сферопулос: «Химки» сильны в атаке, они дважды отыграли двузначное отставание
Все новости RSS
Партнерский контент