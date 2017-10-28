Дабл-даблы Газоля и Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от разгрома в Орландо

Баскетболисты «Орландо Мэджик» нанесли разгромное поражение гостям из «Сан-Антонио Спёрс», игра регулярного чемпионата НБА завершилась со счётом 114:87.



«Волшебные» выиграли первую половину матча с разницей в 27 очков и в конечном итоге без видимых усилий добились победы. Самым результативным игроком встречи стал французский защитник «Орландо» Эван Фурнье, набравший 25 очков. В составе «Спёрс» отметим дабл-даблы Ламаркуса Олдриджа (24 очка и 11 подборов) и Пау Газоля (12 очков и 11 подборов).



Таким образом, «Сан-Антонио» потерпел первое поражение в сезоне, «Орландо» продлил победную серию до трёх матчей.