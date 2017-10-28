«Миннесота» взяла верх над «Оклахомой», Таунс отметился 33 очками и 19 подборами

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» прервали двухматчевую серию поражений, на домашнем паркете обыграв соперников из «Оклахома-Сити Тандер» — 119:116.



Гости выиграли первую четверть со счётом 33:26, с тем же результатом хозяева победили во второй двадцатиминутке и в конечном итоге сумели довести встречу до победы. Успех «Миннесоте» обеспечила отличная игра Карла Таунса (33 очка и 19 подборов).



В составе «Тандер» выделим Рассела Уэстбрука (27 очков, 8 подборов и 9 передач), Пол Джордж и Кармело Энтони набрали по 23 очка.



В другом матче игрового вечера «Денвер Наггетс» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Атланту Хоукс» в гостях со счётом 105:100 и увеличив удручающую серию поражений «ястребов» до пяти матчей.



В составе «Денвера» дабл-даблом отметился Никола Йокич (18 очков и 15 подборов). Самым результативным игроков матча стал Деннис Шрёдер, принесший «Атланте» 20 очков.