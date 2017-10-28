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«Миннесота» взяла верх над «Оклахомой», Таунс отметился 33 очками и 19 подборами

28 октября 2017, суббота. 05:48 Баскетбол

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» прервали двухматчевую серию поражений, на домашнем паркете обыграв соперников из «Оклахома-Сити Тандер» — 119:116.

Гости выиграли первую четверть со счётом 33:26, с тем же результатом хозяева победили во второй двадцатиминутке и в конечном итоге сумели довести встречу до победы. Успех «Миннесоте» обеспечила отличная игра Карла Таунса (33 очка и 19 подборов).

В составе «Тандер» выделим Рассела Уэстбрука (27 очков, 8 подборов и 9 передач), Пол Джордж и Кармело Энтони набрали по 23 очка.

В другом матче игрового вечера «Денвер Наггетс» одержал вторую победу в сезоне, обыграв «Атланту Хоукс» в гостях со счётом 105:100 и увеличив удручающую серию поражений «ястребов» до пяти матчей.

В составе «Денвера» дабл-даблом отметился Никола Йокич (18 очков и 15 подборов). Самым результативным игроков матча стал Деннис Шрёдер, принесший «Атланте» 20 очков.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
119 : 116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 33, Батлер - 25, Тиг - 17, Гибсон - 16, Уиггинс - 14, Дьенг - 6, Кроуфорд - 5, Бьелица - 3, Олдрич, Брукс, Мухаммад, Джонс, Браун, Джорджес-Хант, Паттон
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 27, Энтони - 23, Джордж - 23, Адамс - 20, Фелтон - 7, Грант - 6, Роберсон - 4, Хьюстис - 3, Паттерсон - 3, Дозьер, Джонсон, Хэмилтон, Синглер, Коллисон, Фергюсон, Абринес
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
100 : 105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Шрёдер - 20, Принс - 19, Белинелли - 15, Дедмон - 13, Бэйзмор - 7, Ильясова - 7, Дилэйни - 7, Коллинс - 6, Мускала - 4, Айзея - 2, Магетти, Бембри, Дорси, Бэббит, Пламли, Бруссино
Денвер Наггетс: Бартон - 18, Харрис - 18, Йокич - 18, Мудиэй - 16, Миллсэп - 16, Пламли - 9, Маррей - 6, Чендлер - 2, Бисли - 2, Фарид, Артур, Эрнангомес, Лайдон, Крэйг, Лайлз, Моррис, Джефферсон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Деннис Шрёдер Карл-Энтони Таунс Кармело Энтони Никола Йокич Пол Джордж Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
28 октября 2017, суббота
05:48 «Миннесота» взяла верх над «Оклахомой», Таунс отметился 33 очками и 19 подборами
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