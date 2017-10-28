Джон Уолл не удержался на ногах, пытаясь забрать мяч у Стивена Карри

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл совершил неудачную попытку забрать мяч у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри в недавнем матче регулярного чемпионата НБА. После этого Карри удалось реализовать трёхочковой бросок.



Встреча завершилась победой «Уорриорз» со счётом 120:117. Карри провёл на площадке 36 минут, собрав коллекцию из 20 очков, восьми результативных передач, пяти подборов и двух перехватов.



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