Келли Убре попытался ударить Клэя Томпсона

Форвард «Вашингтон Уизардс» Келли Убре попытался ударить защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсон, когда тот разнимал сцепившихся Дрэймонда Грина и Брэдли Била.



Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата, который завершился победой «Уорриорз» со счётом 120:117.



Ожидается, что НБА будет отдельно рассматривать этот эпизод. Журналист ESPN Крис Хейнс сообщил, что после матча Убре принёс извинения Томпсону.



Видео доступно на официальной странице Warriors on NBCS в социальной сети «Твиттер».