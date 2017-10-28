Попович: игроки «Мэджик» не давали нам делать задуманное на протяжении 48 минут

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (87:114).



«Они проделали отличную работу, не давая нам делать то, что мы хотели. И они делали это на протяжении 48 минут. Они переиграли нас во всех аспектах», – приводит слова Поповича ESPN.



Для «Сан-Антонио» это поражение стало первым в текущем сезоне. На данный момент техасская команда занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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