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21 очко Робинсона помогло «Автодору» победить «Калев»

28 октября 2017, суббота. 17:53 Баскетбол

Саратовский «Автодор» добыл домашнюю победу над таллинским «Калевом» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть осталась за гостями — 24:20, однако уже в следующей десятиминутке «Автодор» взял инициативу в свои руки и сумел выйти вперёд. К перерыву счёт на табло был 47:39 в пользу саратовцев.

В третьем игровом отрезке «Калев» немного сократил отставание, а в завершающие десять минут встречи даже сумел вновь выйти вперёд. Однако уверенная игра лидеров «Автодора» в концовке встречи позволила команде победить — 82:77.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Автодора» Джастин Робинсон, набравший 21 очко. У «Калева» 15 очков в активе защитника Мартина Дорбека.

Единая лига ВТБ
28 октября 2017, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
82 : 77 (20:24, 27:15, 15:18, 20:20)
Калев
Таллин, Эстония
Автодор: Хаммер, Моррис, Забелин, Шелекето, Куркин, Павленко, Зибиров, Ключников, Кларк, Фрейзер, Робинсон, Даунс
Калев: Миркович, Йыэсаар, Дорбек, Кеедус, Кангур, Арбет, Суботич , ван дер Марс, Симмонс, Сокк
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Калев БК Автодор
Новости. Баскетбол
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