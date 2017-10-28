21 очко Робинсона помогло «Автодору» победить «Калев»

Саратовский «Автодор» добыл домашнюю победу над таллинским «Калевом» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть осталась за гостями — 24:20, однако уже в следующей десятиминутке «Автодор» взял инициативу в свои руки и сумел выйти вперёд. К перерыву счёт на табло был 47:39 в пользу саратовцев.

В третьем игровом отрезке «Калев» немного сократил отставание, а в завершающие десять минут встречи даже сумел вновь выйти вперёд. Однако уверенная игра лидеров «Автодора» в концовке встречи позволила команде победить — 82:77.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Автодора» Джастин Робинсон, набравший 21 очко. У «Калева» 15 очков в активе защитника Мартина Дорбека.