«Нью-Орлеан» нанёс «Кливленду» второе поражение кряду, Казинс оформил трипл-дабл

Баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс» не оставили шансов гостям из «Кливленд Кавальерс», обыграв вице-чемпионов НБА на паркете «Смути Кинг-центра» со счётом 123:101.



«Кливленд» провалил начало встречи, проиграв первую четверть с разницей в 13 очков, а также уступил в четвёртой четверти «-16». Лучшим игроком матча стал оформивший трипл-дабл Демаркус Казинс (29 очков, 12 подборов и 10 передач). Вернувшийся в строй после повреждения Энтони Дэвис отметился 14 очками.



В составе «Кливленда» отметим дабл-дабл Кевина Лава (26 очков и 11 подборов). Леброн Джеймс записал на свой счёт 18 очков, 5 подборов и 8 передач.



Это поражение стало вторым для «Кавальерс» кряду, «Пеликанс» одержали вторую победу подряд.