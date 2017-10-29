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24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»

29 октября 2017, воскресенье. 06:06 Баскетбол

«Бостон Селтикс» периграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 96:90 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Джейсон Тейтум записал себе в актив 20 очков. У «Майами» 22 очка на счету Горана Драгича, по 16 набрали Джош Ричардсон и Джеймс Джонсон.

Эта победа стала для «Селтикс» четвёртой подряд после двух поражений на старте сезона. «Хит» проиграли третью встречу из пяти.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
90 : 96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Горан Драгич - 22, Джонсон - 16, Ричардсон - 16, Олиник - 14, Адебайо - 6, Уинслоу - 6, Уэйтерс - 5, Эллингтон - 3, Уайтсайд, Микки, Хаслем, Уильямс, Хэммонс, Уолтон, Уайт, Макгрудер
Бостон Селтикс: Ирвинг - 24, Тейтум - 20, Смарт - 16, Хорфорд - 12, Тайс - 8, Бэйнс - 6, Браун - 6, Розир - 4, Оджелей, Аллен, Бёрд, Ларкин, Моррис, Хэйворд, Надер, Ябуселе
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
110 : 112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Барнс - 25, Мэттьюз - 19, Феррелл - 17, Бареа - 15, Смит - 12, Новицки - 11, Пауэлл - 5, Ноэль - 4, Харрис - 2, Клебер , Межри, Макробертс, Мотли, Клавелл, Финни-Смит, Уитей, Карри
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 23, Эмбиид - 23, Макконнел - 15, Шарич - 12, Ковингтон - 11, Бэйлесс - 9, Джонсон - 6, Луваву - 6, Стаускас - 4, Андерсон - 3, Паллен, Коркмаз, МакАду, Окафор, Редик, Фульц, Холмс
«Большой куш» возвращается вместе со стартом НБА!
В легендарной рубрике читайте, почему «Хьюстон» продержится первую половину против «Голден Стэйт», а Ирвинг отгрузит «Кавс» полную авоську.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс Даллас Маверикс Майами Хит Филадельфия Сиксерс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
29 октября 2017, воскресенье
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