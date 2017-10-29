24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»

«Бостон Селтикс» периграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 96:90 в пользу гостей.
Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Джейсон Тейтум записал себе в актив 20 очков. У «Майами» 22 очка на счету Горана Драгича, по 16 набрали Джош Ричардсон и Джеймс Джонсон.
Эта победа стала для «Селтикс» четвёртой подряд после двух поражений на старте сезона. «Хит» проиграли третью встречу из пяти.
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