24 очка Ирвинга помогли «Бостону» на выезде победить «Майами»

«Бостон Селтикс» периграл «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Американ Эйрлайнс-Арене» в Майами и завершилась со счётом 96:90 в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 24 очка. Джейсон Тейтум записал себе в актив 20 очков. У «Майами» 22 очка на счету Горана Драгича, по 16 набрали Джош Ричардсон и Джеймс Джонсон.

Эта победа стала для «Селтикс» четвёртой подряд после двух поражений на старте сезона. «Хит» проиграли третью встречу из пяти.