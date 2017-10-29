Д'Антони: «Хьюстон» выбился из сил, наши баскетболисты играют слишком много

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони выделил ключевые факторы поражения от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА.



«Мемфис» действовал очень хорошо, и в этом главная причина результата. Однако кроме того, по-моему «Хьюстон» выбился из сил. Наши баскетболисты играют слишком много. Мы потеряли скорость. Если бы в поединке мог принять участие Эрик Гордон, то у нас был бы ещё один игрок, способный повести команду за собой. Но без него проблемы накрыли нас», – цитирует Д'Антони ESPN.



Встреча завершилась поражением «Хьюстона» со счётом 89:103.

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