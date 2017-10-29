15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Д'Антони: «Хьюстон» выбился из сил, наши баскетболисты играют слишком много

Д'Антони: «Хьюстон» выбился из сил, наши баскетболисты играют слишком много
Комментарии

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони выделил ключевые факторы поражения от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА.

«Мемфис» действовал очень хорошо, и в этом главная причина результата. Однако кроме того, по-моему «Хьюстон» выбился из сил. Наши баскетболисты играют слишком много. Мы потеряли скорость. Если бы в поединке мог принять участие Эрик Гордон, то у нас был бы ещё один игрок, способный повести команду за собой. Но без него проблемы накрыли нас», – цитирует Д'Антони ESPN.

Встреча завершилась поражением «Хьюстона» со счётом 89:103.

Материалы по теме
«Хьюстон» проиграл «Мемфису», Харден набрал 20 очков
Комментарии