Д'Антони: «Хьюстон» выбился из сил, наши баскетболисты играют слишком много
Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д'Антони выделил ключевые факторы поражения от «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА.
«Мемфис» действовал очень хорошо, и в этом главная причина результата. Однако кроме того, по-моему «Хьюстон» выбился из сил. Наши баскетболисты играют слишком много. Мы потеряли скорость. Если бы в поединке мог принять участие Эрик Гордон, то у нас был бы ещё один игрок, способный повести команду за собой. Но без него проблемы накрыли нас», – цитирует Д'Антони ESPN.
Встреча завершилась поражением «Хьюстона» со счётом 89:103.
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