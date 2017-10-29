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Парсонс: я будто сбросил скалу в океан, последний раз так играл ещё за «Хьюстон»

Парсонс: я будто сбросил скалу в океан, последний раз так играл ещё за «Хьюстон»
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Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс не скрывал радостных эмоций после матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс».

«Это было великолепно. Чувствую себя, будто сбросил скалу в океан. Я ждал этого очень долго. Последний раз я так хорошо играл, ещё выступая за «Хьюстон». Всё дело в уверенности в себе. В поединке с «Рокетс» я не сомневался, что все мои броски попадут в цель», – цитирует Парсонса Commercial Appeal.

Встреча завершилась победой «Мемфиса» со счётом 103:89, а форвард в ней набрал 24 очка, реализовав 6 из 8 трёхочковых.

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