Парсонс: я будто сбросил скалу в океан, последний раз так играл ещё за «Хьюстон»

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс не скрывал радостных эмоций после матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс».



«Это было великолепно. Чувствую себя, будто сбросил скалу в океан. Я ждал этого очень долго. Последний раз я так хорошо играл, ещё выступая за «Хьюстон». Всё дело в уверенности в себе. В поединке с «Рокетс» я не сомневался, что все мои броски попадут в цель», – цитирует Парсонса Commercial Appeal.



Встреча завершилась победой «Мемфиса» со счётом 103:89, а форвард в ней набрал 24 очка, реализовав 6 из 8 трёхочковых.

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