Олиник: Брэд Стивенс — самый удивительный человек, которого я встречал в жизни

Центровой «Майами» Келли Олиник выразил слова восхищения главным тренером «Бостон Селтикс» Брэдом Стивенсом, под руководством которого он выступал четыре года с дебюта в НБА.



«Моё отношение к Стивенсу всегда было хорошим. Он — один из самых потрясающих людей, которых я встречал. По всем параметрам, независимо от того, хороший это день или плохой. В любой день недели это невероятный человек. В любой ситуации, в любых обстоятельствах это один из самых потрясающих людей, с которыми я встречался в жизни», — приводит слова Олиника The Boston Globe.