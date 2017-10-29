19 очков Миллер-Макинтайра не спасли «Парму» от поражения в Минске

«Цмоки-Минск» дома переиграл пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Минчане отлично начали встречу, уже в первой четверти сделав отрыв «+11». Второй и третий игровые отрезки прошли в равной борьбе, а в заключительной четверти «Парме» удалось переломить ход встречи, но времени на то, чтобы изменить исход поединка, уже не хватило. Итоговый счёт — 66:65 (22:11, 19:17, 15:16, 10:21).



Самым результативным игроком встречи стал Коди Миллер-Макинтайр, набравший 19 очков. В составе хозяев отличился Александр Кудрявцев, на его счету 12 очков.