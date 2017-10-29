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19 очков Миллер-Макинтайра не спасли «Парму» от поражения в Минске

29 октября 2017, воскресенье. 18:00 Баскетбол

«Цмоки-Минск» дома переиграл пермскую «Парму» в матче Единой лиги ВТБ. Минчане отлично начали встречу, уже в первой четверти сделав отрыв «+11». Второй и третий игровые отрезки прошли в равной борьбе, а в заключительной четверти «Парме» удалось переломить ход встречи, но времени на то, чтобы изменить исход поединка, уже не хватило. Итоговый счёт — 66:65 (22:11, 19:17, 15:16, 10:21).

Самым результативным игроком встречи стал Коди Миллер-Макинтайр, набравший 19 очков. В составе хозяев отличился Александр Кудрявцев, на его счету 12 очков.

Единая лига ВТБ
29 октября 2017, воскресенье. 16:15 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
66 : 65 (22:11, 19:17, 15:16, 10:21)
Парма
Пермь, Россия
Цмоки-Минск: Кудрявцев - 12, Саддлер - 11, Мещеряков - 11, Адамович - 9, Семенюк - 8, Кравиш - 6, Салаш - 4, Черапович - 2, Тростинецкий - 2, Полищук - 1, Вабищевич, Корж
Парма: Миллер-Макинтайр - 19, Гейнс - 12, Морейра - 10, Вздыхалкин - 9, Гразулис - 4, Буланов - 3, Дыбовский - 3, Ухов - 2, Винник - 2, МакЛин - 1, Яковенко, Жмако
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Парма БК Цмоки-Минск
Новости. Баскетбол
29 октября 2017, воскресенье
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