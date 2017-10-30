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«Милуоки» в гостях обыграл «Атланту», Адетокунбо набрал 33 очка

30 октября 2017, понедельник. 01:31 Баскетбол

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 117:106 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Милуоки» достигало 23 очков, а вот «Атланта» ни разу не вышла вперёд в счёте.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка и 11 подборов. Ещё 27 очков в активе Криса Миддлтона. За «Хоукс» 21 очко набрал Деннис Шрёдер, ещё 17 — Торин Принс.

Это поражение стало для «Атланты» шестым подряд после единственной победы на старте сезона.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2017, воскресенье. 22:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
106 : 117 (16:28, 32:33, 25:31, 33:25)
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Шрёдер - 21, Принс - 17, Бэйзмор - 15, Коллинс - 14, Мускала - 10, Белинелли - 9, Дедмон - 8, Айзея - 7, Бэббит - 5, Дилэйни , Бембри, Ильясова, Бруссино, Пламли, Дорси, Магетти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 27, Брогдон - 16, Хенсон - 12, Вон - 12, Деллаведова - 6, Телетович - 5, Снелл - 3, Мейкер - 3, Уилсон, Терри, Монро, Лиггинс, Боломбой, Паркер, Браун, Пэйтон II
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Атланта Хоукс Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо
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