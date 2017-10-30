«Милуоки» в гостях обыграл «Атланту», Адетокунбо набрал 33 очка

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Филипс-Арене» в Атланте и завершилась со счётом 117:106 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча преимущество «Милуоки» достигало 23 очков, а вот «Атланта» ни разу не вышла вперёд в счёте.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 33 очка и 11 подборов. Ещё 27 очков в активе Криса Миддлтона. За «Хоукс» 21 очко набрал Деннис Шрёдер, ещё 17 — Торин Принс.
Это поражение стало для «Атланты» шестым подряд после единственной победы на старте сезона.
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