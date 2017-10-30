«Вашингтон» разгромил «Сакраменто» с разницей в 27 очков

«Вашингтон Уизардс» разгромил «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто и завершилась со счётом 110:83 в пользу гостей. Отметим, что по ходу матча перевес «Уизардс» достигал 37 очков.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джон Уолл, набравший 19 очков. Ещё 16 очков у Отто Портера, 15 — у Брэдли Била. За «Сакраменто» 15 очков набрал Богдан Богданович.

Это поражение стало для «Кингз» пятым в шести матчах сезона. «Уизардс» одержали четвёртую победу при двух поражениях.