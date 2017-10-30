«Бруклин» проиграл «Денверу», Мозгов набрал 7 очков и 11 подборов

«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 124:111 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джамал Маррей, набравший 26 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 21 очка и 14 подборов, Пол Миллсэп — из 13 очков и 11 подборов. За «Бруклин» 22 очка набрал Спенсер Динуайдди, 18 — у Рондэя Холлис-Джефферсона. Центровой Тимофей Мозгов провёл на площадке 20 минут, набрал 7 очков, сделал 11 подборов, 1 передачу и 1 блок-шот.

В ещё одном матче «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Орландо Мэджик» — 120:113.