«Нью-Йорк» разгромил «Кливленд», Хардуэй и Порзингис набрали 66 очков на двоих

«Кливленд Кавальерс» потерпел разгромное поражение от «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 114:95 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тим Хардуэй-младший, набравший 34 очка. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 32 очков и 12 подборов. На счету Энеса Кантера 18 очков и 12 подборов. За «Кливленд» дабл-даблы оформили Кевин Лав (22 очка, 11 подборов) и Леброн Джеймс (16 очков, 10 подборов).