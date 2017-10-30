Разыгрывающий защитник «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фульц выбыл на неопределённый срок из-за болей в правом плече. Об этом сообщил клуб на своём официальном сайте.



У игрока не выявили серьёзного повреждения. Следующее обследование состоится в конце ноября.



В нынешнем сезоне Фульц принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата. 19-летний разыгрывающий проводил на паркете по 19,0 минуты, набирал по 6,0 очка, собирал по 2,3 подбора, отдавал по 1,8 передачи, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.

Фульц пропустит следующие три матча регулярного чемпионата