Дрэймонд Грин, Брэдли Бил и Келли Убре получили штрафы за потасовку

НБА наказала участников потасовки во время матча регулярного чемпионата между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Вашингтон Уизардс» (120:117).



Главные участники инцидента форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин и защитник «Уизардс» Брэдли Бил были оштрафованы соответственно на $ 25 тыс и $ 50 тыс. Ещё один штраф получил форвард «Вашингтона» Келли Убре, который будет вынужден заплатить $ 15 тыс.



Также лига дисквалифицировала на один матч игроков столичного клуба Каррика Феликса и Маркифа Морриса за то, что они покинули скамейку запасных во время потасовки.

Дрэймонд Грин и Брэдли Бил были удалены за драку