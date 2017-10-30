Барцокас: «Астана» — атлетичная команда, очень хороша на подборе в нападении

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас дал комментарий в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Астаной», который состоится 30 октября на домашней арене подмосковной команды.



«Нам предстоит встреча с командой, которая любит играть быстро, «широко» и поддерживает высокий темп. Соперник очень хорош на подборе в нападении, их средние показатели — почти 13 отскоков под чужим щитом. Мы должны контролировать ход матча.

«Астана» — атлетичная команда, в их составе есть опытные игроки, к тому же статистические данные не до конца отражают их реальную силу. Это серьёзный соперник, и мы должны быть готовы к тяжёлому матчу», — цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».