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Лав: «Кливленд» отлично выглядит на бумаге, но не на паркете

30 октября 2017, понедельник. 15:26 Баскетбол

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав после поражения от «Нью-Йорк Никс» (95:114) прокомментировал неудачный старт регулярного чемпионата.

«Мы должны изменить эту ситуацию, заметную часть проблем можно решить за счёт старания. У нас хватает таланта. Это очевидно. На бумаге мы отлично смотримся, но на паркете получается хуже. Нужно разобраться, в чём тут причина», – цитирует Лава ESPN.

В этом сезоне «Кливленд» провёл семь игр, проиграв четыре из них. Сейчас клуб из штата Огайо занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Корвер: «Кливленду» не хватает синхронности и согласованности действий
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Кевин Лав
Новости. Баскетбол
30 октября 2017, понедельник
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