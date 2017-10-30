Лав: «Кливленд» отлично выглядит на бумаге, но не на паркете

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав после поражения от «Нью-Йорк Никс» (95:114) прокомментировал неудачный старт регулярного чемпионата.



«Мы должны изменить эту ситуацию, заметную часть проблем можно решить за счёт старания. У нас хватает таланта. Это очевидно. На бумаге мы отлично смотримся, но на паркете получается хуже. Нужно разобраться, в чём тут причина», – цитирует Лава ESPN.



В этом сезоне «Кливленд» провёл семь игр, проиграв четыре из них. Сейчас клуб из штата Огайо занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Корвер: «Кливленду» не хватает синхронности и согласованности действий