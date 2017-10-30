Монро пропустит две недели из-за травмы левой голени

Центровой «Милуоки Бакс» Грег Монро не сможет помочь своей команде на протяжении 14 дней из-за травмы левой голени, сообщает The Milwaukee Journal-Sentinel со ссылкой на слова главного тренера коллектива Джейсона Кидда.



Баскетболист получил травму ещё на стадии предсезонной подготовки команды, а в недавнем матче с «Бостон Селтикс» усугубил своё повреждение.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Грег Монро провёл 5 встреч в составе «Милуоки Бакс», в среднем за матч набирая 68 очков и совершая 5 подборов.