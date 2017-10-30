17 очков Хиггинса помогли ЦСКА разгромить ВЭФ

Московский ЦСКА на своей площадке разгромил ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» выиграли все четыре четверти и закономерно отпраздновали победу с разницей «+25» — 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16). Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в нынешнем сезоне. ВЭФ все три матча в чемпионате проиграл.



Самым результативным игроком встречи стал Кори Хиггинс, набравший 17 очков и совершивший 9 подборов. В составе ВЭФа отличился защитник Алекс Перез, записавший на свой счёт 16 очков.