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17 очков Хиггинса помогли ЦСКА разгромить ВЭФ

30 октября 2017, понедельник. 21:30 Баскетбол

Московский ЦСКА на своей площадке разгромил ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Армейцы» выиграли все четыре четверти и закономерно отпраздновали победу с разницей «+25» — 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16). Для ЦСКА эта победа стала четвёртой в нынешнем сезоне. ВЭФ все три матча в чемпионате проиграл.

Самым результативным игроком встречи стал Кори Хиггинс, набравший 17 очков и совершивший 9 подборов. В составе ВЭФа отличился защитник Алекс Перез, записавший на свой счёт 16 очков.

Единая лига ВТБ
30 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
94 : 69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16)
ВЭФ
Рига, Латвия
ЦСКА: Хиггинс - 17, Клайберн - 13, Фридзон - 10, Воронцевич - 10, Вестерманн - 10, Хайнс - 9, Хантер - 6, М. Кулагин - 5, Антонов - 5, Курбанов - 4, Хряпа - 3, Родригес - 2
ВЭФ: Перез - 16, Мейерис - 11, Ате - 10, Громов - 8, Мистерс - 8, Яниченокс - 7, Лабукас - 5, Каварс - 4, Хельманис, Розитис, Зотовс
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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