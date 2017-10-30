24 очка Шведа помогли «Химкам» вырвать победу у «Астаны»

Подмосковные «Химки» на своей площадке переиграли «Астану». Хозяева паркета выиграли первый игровой отрезок, однако растеряли преимущество к большому перерыву, а в третьей четверти и вовсе позволили сопернику сравнять счёт. Однако, несмотря на то что оказались в роли догоняющих, в концовке «Химкам» всё-таки удалось вырвать победу со счётом 72:71 (26:17, 12:19, 11:13, 23:22).



Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 24 очка и отдавший 6 передач. В составе казахстанской команды отличился Энтони Клеммонс, набравший 16 очков и совершивший 6 подборов.