Пау Газоль: «Спёрс» нельзя доводить игру до ситуации, когда всё решает случай

Мощный форвард «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль прокомментировал поражение от «Индианы Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и завершилась со счётом 97:94 в пользу хозяев.

«Нам не надо доводить игру до ситуации, когда в конце всё решается за счёт случая. Большинство ошибок идёт от нашей несыгранности, у нас много новичков в составе. Нам следует держать концентрацию с самого начала игры, особенно на выезде.

Команда не совсем хорошо играла в первой половине, загнала себя в яму тем, что плохо бросала, это добавило нагрузки на защиту», — цитирует Газоля San Antonio Express-News.