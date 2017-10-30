Гайлитис: ВЭФ не смог поддержать темп, заданный ЦСКА

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. «Армейцы» выиграли все четыре четверти и закономерно отпраздновали победу с разницей «+25» — 94:69 (24:23, 26:17, 24:13, 20:16).



«Вообще, я не бываю доволен, когда команда проигрывает, но сегодня мы показали характер и больше половины игры сражались с ЦСКА. Мы играем с соперником на разных скоростях, и, когда ЦСКА стал действовать ещё быстрее и агрессивнее, мы уже не смогли поддержать такой темп», — приводит слова Гайлитиса пресс-служба лиги.