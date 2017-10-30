Барцокас: выступление «Химок» в первые 20 минут напоминало игру маленьких команд

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу команды над «Астаной» (72:71) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Сегодня была отличная возможность понять, какая в данный момент у нас команда, а также осознать, над чем ещё нужно работать, разобрать базовые вещи в баскетболе. В очередной раз в первые 20 минут мы выглядели неважно, а наше отношение к игре было совершенно неправильным, сказал бы даже, кошмарным. Мы не думали о защите, комбинационном баскетболе, у нас не было нужной настойчивости в нападении. В итоге мы дали шанс «Астане», очень хорошей и атлетичной команде, которая терпеливо играет в атаке. Это была большая возможность победить, но, в конце концов, выиграли мы и должны быть этому рады, потому что каждый матч важен. Честно говоря, сейчас я очень рад. Завтра на тренировке скажу игрокам, что наше выступление в первые 20 минут напоминало игру маленьких команд», — приводит слова Барцокаса пресс-служба лиги.