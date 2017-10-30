Абросимова назначена генеральным менеджером женской сборной России

Новым генеральным менеджером сборной России назначена семикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, чемпионка НБА Светлана Абросимова, сообщает пресс-служба РФБ.



Помимо генерального менеджера, были названы те, кто будет помогать Олафу Ланге в работе со сборной. В тренерский штаб вошли Дмитрий Шумихин (новосибирское «Динамо»), Владан Чубрич («Спарта энд К»), который был в предыдущем тренерском штабе, а также завершившая карьеру игрока бывшая нападающая сборной России Анна Петракова. Также теперь будет работать с командой физиотерапевт Артур Сурджан. Кроме того, продолжат работу в национальной команде тренер-скаут Денис Кандалов, тренер по ОФП Георгий Артемьев, врач Забида Магомедова и физиотерапевт Валерий Заручевский.