Казинс и Оладипо — лучшие игроки недели в НБА

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс и защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо были признаны лучшими игроками минувшей неделе в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт лиги.



«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал две победы в трёх матчах на минувшей неделе, Демаркус Казинс в среднем за игру набирал 36,3 очка, 16 подборов и 6,3 передачи.



Что касается «Индианы Пэйсерс», то они так же одержали две победы в трёх матчах, а Виктор Оладипо в среднем набирал 28,7 очка и совершал 4 подбора.