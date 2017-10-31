38 очков Порзингиса помогли «Никс» одолеть «Денвер», «Мемфис» уступил «Шарлотт»

«Нью-Йорк Никс» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 116:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 38 очков.

Кайл О'Куинн оформил дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов. За «Денвер» 28 очков набрал Никола Йокич, ещё 20 — Джамал Маррей. Эта победа стала для «Никс» третьей подряд после трёх поражений на старте.

В ещё одном матче «Шарлотт Хорнетс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 104:99.