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38 очков Порзингиса помогли «Никс» одолеть «Денвер», «Мемфис» уступил «Шарлотт»

31 октября 2017, вторник. 05:38 Баскетбол

«Нью-Йорк Никс» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 116:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 38 очков.
Кайл О'Куинн оформил дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов. За «Денвер» 28 очков набрал Никола Йокич, ещё 20 — Джамал Маррей. Эта победа стала для «Никс» третьей подряд после трёх поражений на старте.

В ещё одном матче «Шарлотт Хорнетс» переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 104:99.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
116 : 110 (35:25, 30:18, 19:38, 32:29)
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 38, О'Куинн - 15, Хардуэй-младший - 13, Ли - 12, Кантер - 12, Макдермотт - 11, Джек - 6, Нтиликина - 5, Бизли - 4, Томас, Хикс, Кузминскас, Бейкер, Сешнс, Корнет, Ноа, Эрнангомес, Дотсон
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 20, Харрис - 18, Мудиэй - 15, Бартон - 13, Миллсэп - 8, Чендлер - 6, Пламли - 2, Фарид, Артур, Эрнангомес, Бисли, Лайдон, Крэйг, Лайлз, Моррис, Джефферсон
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Мемфис Гриззлиз:
Шарлотт Хорнетс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Мемфис Гриззлиз Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Кристапс Порзингис
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