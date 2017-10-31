«Нью-Орлеан» проиграл «Орландо», несмотря на дабл-дабл с 39 очками Э. Дэвиса

«Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 115:99 в пользу гостей.

В составе победителей сразу три игрока набрали по 20 очков — Эван Фурнье, Никола Вучевич и Джонатан Симмонс. Ещё 18 очков в свой актив записал Марриз Спейтс. «Пеликанс» не спасли даже 39 очков и 10 подборов, набранные Энтони Дэвисом. 12 очков и 12 подборов записал на свой счёт Демаркус Казинс. Эта победа стала для «Мэджик» четвёртой в последних пяти матчах.

В ещё одном матче «Юта Джаз» уверенно обыграл «Даллас Маверикс» — 104:89.