До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Нью-Орлеан» проиграл «Орландо», несмотря на дабл-дабл с 39 очками Э. Дэвиса

31 октября 2017, вторник. 06:20 Баскетбол

«Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане и завершилась со счётом 115:99 в пользу гостей.

В составе победителей сразу три игрока набрали по 20 очков — Эван Фурнье, Никола Вучевич и Джонатан Симмонс. Ещё 18 очков в свой актив записал Марриз Спейтс. «Пеликанс» не спасли даже 39 очков и 10 подборов, набранные Энтони Дэвисом. 12 очков и 12 подборов записал на свой счёт Демаркус Казинс. Эта победа стала для «Мэджик» четвёртой в последних пяти матчах.

В ещё одном матче «Юта Джаз» уверенно обыграл «Даллас Маверикс» — 104:89.

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
99 : 115 (24:33, 40:27, 20:27, 15:28)
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Дэвис - 39, Казинс - 12, Холидей - 11, Аллен - 9, Каннингем - 8, Мур - 8, Нельсон - 5, Кларк - 5, Диалло - 2, Ажинса, Хилл, Ашик, Кук, Смит, Джексон, Миллер, Рондо, Джонс
Орландо Мэджик: Симмонс - 20, Вучевич - 20, Фурнье - 20, Спейтс - 18, Гордон - 17, Росс - 8, Огастин - 6, Айзек - 4, Хезонья - 2, Пэйн, Берч, Ивунду, Бийомбо, Мэк, Пэйтон, Артис, Аффлало
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2017, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
104 : 89 (21:27, 23:26, 32:15, 28:21)
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Худ - 25, Рубио - 20, Гобер - 17, Сефолоша - 11, Фэйворс - 10, Митчелл - 8, Бёркс - 6, Инглс - 3, О'Нил - 2, Джонсон - 2, Нето, Юдо, Гриффин, Экзам, Брэдли, Уолтерс, Йеребко
Даллас Маверикс: Новицки - 18, Бареа - 17, Харрис - 15, Феррелл - 9, Мэттьюз - 8, Пауэлл - 7, Барнс - 6, Ноэль - 6, Смит - 2, Клебер - 1, Межри, Макробертс, Мотли, Клавелл, Финни-Смит, Уитей, Карри
«Короли» обломают крылья «Пеликанам», Новицки не тряхнёт стариной
Дирк наберёт меньше 11 очков, «Сакраменто» выиграет у «Нью-Орлеана» от «-1» — в «Большом куше».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Маверикс Нью-Орлеан Пеликанс Орландо Мэджик Юта Джаз Энтони Дэвис
Новости. Баскетбол
31 октября 2017, вторник
06:20 «Нью-Орлеан» проиграл «Орландо», несмотря на дабл-дабл с 39 очками Э. Дэвиса
05:44 29 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Филадельфией»
05:38 38 очков Порзингиса помогли «Никс» одолеть «Денвер», «Мемфис» уступил «Шарлотт»
05:12 «Бостон» одержал 5-я победу кряду, обыграв «Сан-Антонио», Ирвинг набрал 24 очка
00:30 Холден: самое страшное, что происходило со мной в России, — погоня полицейских
00:30 Шабазз Мухаммад хочет сменить имя на «Базз»
30 октября 2017, понедельник
23:38 Казинс и Оладипо — лучшие игроки недели в НБА
23:20 Абросимова назначена генеральным менеджером женской сборной России
22:44 Флеваракис: то, как сейчас играет «Астана», – это чудо
22:38 Барцокас: выступление «Химок» в первые 20 минут напоминало игру маленьких команд
22:30 Гайлитис: ВЭФ не смог поддержать темп, заданный ЦСКА
22:27 Итудис: игроки ЦСКА показали серьёзный баскетбол
22:14 Попович: победный бросок Оладипо меня не беспокоит, надо отдать ему должное
21:47 Пау Газоль: «Спёрс» нельзя доводить игру до ситуации, когда всё решает случай
21:30 24 очка Шведа помогли «Химкам» вырвать победу у «Астаны»
21:30 17 очков Хиггинса помогли ЦСКА разгромить ВЭФ
21:12 Олдридж — о гейм-виннере Оладипо: баскетбольные боги благословили его
20:56 Уайтсайд пропустит матч с «Миннесотой»
19:59 «Шарлотт» продлил контракт с Камински на два года
18:59 Монро пропустит две недели из-за травмы левой голени
17:40 Миссас: Адетокунбо может помочь сборной Греции на квалификации Кубка мира
15:34 Лонзо Болл: если честно, у «Юты» просто великолепная команда
15:26 Лав: «Кливленд» отлично выглядит на бумаге, но не на паркете
15:19 Эткинсон: «Бруклину» не хватило игрока, который проявил бы лидерские качества
15:04 Корвер: «Кливленду» не хватает синхронности и согласованности действий
14:52 Керр: $ 25 тыс. штрафа за то, что на Дрэймонда Грина набросились, — это странно
14:43 Карлайл: Симмонс играет даже лучше, чем все ожидали
13:56 Барцокас: «Астана» — атлетичная команда, очень хороша на подборе в нападении
12:52 Фрейманис покинул ВЭФ
12:51 Лю: последние поражения «Кливленда» – это неприемлемо
12:33 Дрэймонд Грин, Брэдли Бил и Келли Убре получили штрафы за потасовку
11:35 Ильясова пропустит 1-2 недели из-за ушиба кости
11:15 Команда Джеймса провела худший старт сезона с момента его дебютного года
10:55 Ильницкий: в «Локомотиве» я быстрее вырасту как игрок
10:30 Роуз: я хотел остаться в «Нью-Йорке»
09:53 Сокрушительный данк Дюранта и победный бросок Оладипо – в топ-10 дня в НБА
09:32 Джеймс: не собираюсь сходить с ума из-за октябрьских поражений
09:22 Фульц выбыл на неопределённый срок
05:54 «Голден Стэйт» уступил «Детройту», несмотря на 84 очка Томпсона, Дюранта и Карри
04:32 «Нью-Йорк» разгромил «Кливленд», Хардуэй и Порзингис набрали 66 очков на двоих
03:24 «Бруклин» проиграл «Денверу», Мозгов набрал 7 очков и 11 подборов
03:17 «Вашингтон» разгромил «Сакраменто» с разницей в 27 очков
01:59 26 очков Олдриджа не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Индианой»
01:31 «Милуоки» в гостях обыграл «Атланту», Адетокунбо набрал 33 очка
00:31 «Енисей» обыграл московское «Динамо», «Спарта энд К» дома переиграла МБА
Все новости RSS
Партнерский контент