18 очков Лютыча помогли «Енисею» победить «Ювентус»

«Енисей» победил в домашнем матче Лиги чемпионов литовский «Ювентус». Красноярцы показали убедительный старт, победив в первой четверти с разницей в 7 очков. Тем не менее уже в следующей десятиминутке последовал провал, и на большой перерыв команды ушли при счёте 38:29 в пользу гостей.



В третьем игровом отрезке «Ювентус» укрепил преимущество, оторвавшись на 12 очков. В последние 10 минут «Енисей» сумел оформить камбэк. Уступая за 10 секунд до конца 80:81, красноярцы реализовали трёхочковую попытку, а затем прервали ответную атаку соперников перехватом и установили окончательный счёт в матче — 85:81.

Самым результативным в составе победителей стал Виталий Лютыч, набравший 18 очков, у «Ювентуса» 23 очка в активе Ларона Денди.